Вибух у ресторані Москви: влада РФ надала подробиці та з'ясувала, хто приніс вибухівку

Таким чином, версія про вибух газу, яку розглядали спершу, не розглядається.

По даним росЗМІ, жінку, яка принесла вибухівку, замовники використали "втемну" - тобто вона не знала, що станеться вибух, принаймні в той момент.

Відомо, що вибухівка спрацювала саме тоді, коли до ресторану прибули гості з військового командування Росії. Захід мав проходити закритий - тобто без посторонніх відвідувачів.

Як пише низка росзМІ, в ресторані Balzi Rossi мав проходити бенкет, святкував "хтось із еліт". Одні видання пишуть про день народження генерала армії РФ, інші - про весілля.