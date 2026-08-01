Взрыв в ресторане Москвы: власти РФ предоставили подробности и выяснили, кто принес взрывчатку

Самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало на вернаде ресторана Balzi Rossi в центре Москвы, принесла женщина, которую охранник не пустил внутрь заведения.
Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и росСМИ.
Таким образом, версия о взрыве рассматриваемого сначала газа не рассматривается.
По данным РосСМИ, женщину, которая принесла взрывчатку, заказчики использовали "втемную" - то есть она не знала, что произойдет взрыв, по крайней мере в тот момент.
Известно, что взрывчатка сработала именно тогда, когда в ресторан прибыли гости из военного командования России. Мероприятие должно было проходить закрытое - то есть без посторонних посетителей.
Как пишет ряд россМИ, в заведении Москвы под названием Balzi Rossi должен был проходить бенкет, праздновать должен был "кто-то из элит". Одни издания пишут о дне рождения генерала армии РФ, другие – о свадьбе.
1 августа в центре Москвы в ресторане Balzi Rossi произошел взрыв - погибли три человека, еще 21 - ранены.
Пока известно, что в заведение пришла женщина со взрывоопасным предметом, но охранник не пропустил ее внутрь.
В результате предмет сдетонировал на террасе ресторана. Среди погибших - сама женщина, охранник и один из гостей заведения, касающийся праздничного вечера так называемых "элит".
СМИ сообщили, что сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила.
Сначала говорили, что инцидент мог произойти из-за газа, однако впоследствии Национальный антитеррористический комитет сообщил о женщине со взрывчаткой.