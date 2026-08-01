Таким образом, версия о взрыве рассматриваемого сначала газа не рассматривается.

По данным РосСМИ, женщину, которая принесла взрывчатку, заказчики использовали "втемную" - то есть она не знала, что произойдет взрыв, по крайней мере в тот момент.

Известно, что взрывчатка сработала именно тогда, когда в ресторан прибыли гости из военного командования России. Мероприятие должно было проходить закрытое - то есть без посторонних посетителей.

Как пишет ряд россМИ, в заведении Москвы под названием Balzi Rossi должен был проходить бенкет, праздновать должен был "кто-то из элит". Одни издания пишут о дне рождения генерала армии РФ, другие – о свадьбе.