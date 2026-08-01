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Взрыв в ресторане Москвы: власти РФ предоставили подробности и выяснили, кто принес взрывчатку

23:40 01.08.2026 Сб
2 мин
Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила
aimg Юлия Маловичко
Взрыв в ресторане Москвы: власти РФ предоставили подробности и выяснили, кто принес взрывчатку Фото: взрыв произошел на веранде заведения (Getty Images)
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Самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало на вернаде ресторана Balzi Rossi в центре Москвы, принесла женщина, которую охранник не пустил внутрь заведения.

Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и росСМИ.

Таким образом, версия о взрыве рассматриваемого сначала газа не рассматривается.

По данным РосСМИ, женщину, которая принесла взрывчатку, заказчики использовали "втемную" - то есть она не знала, что произойдет взрыв, по крайней мере в тот момент.

Известно, что взрывчатка сработала именно тогда, когда в ресторан прибыли гости из военного командования России. Мероприятие должно было проходить закрытое - то есть без посторонних посетителей.

Как пишет ряд россМИ, в заведении Москвы под названием Balzi Rossi должен был проходить бенкет, праздновать должен был "кто-то из элит". Одни издания пишут о дне рождения генерала армии РФ, другие – о свадьбе.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi

1 августа в центре Москвы в ресторане Balzi Rossi произошел взрыв - погибли три человека, еще 21 - ранены.

Пока известно, что в заведение пришла женщина со взрывоопасным предметом, но охранник не пропустил ее внутрь.

В результате предмет сдетонировал на террасе ресторана. Среди погибших - сама женщина, охранник и один из гостей заведения, касающийся праздничного вечера так называемых "элит".

СМИ сообщили, что сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила.

Сначала говорили, что инцидент мог произойти из-за газа, однако впоследствии Национальный антитеррористический комитет сообщил о женщине со взрывчаткой.

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