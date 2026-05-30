Вибух ракети Blue Origin може перешкодити NASA досягати цілей на Місяці

Гігантський вибух ракети New Glenn компанії Blue Origin став не тільки серйозним ударом для її власника і засновника Amazon Джеффа Безоса, а й для NASA. Інцидент може відкласти плани з висадки астронавтів на Місяць і початку будівництва місячної бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Як пише видання, після того, що сталося, Blue Origin доведеться змиритися з втратою однієї з небагатьох ракет New Glenn і руйнуванням єдиного діючого стартового майданчика для цих ракет.

Крім цього, компанія повинна буде змиритися з розслідуванням і затримками, які можуть зайняти місяці або роки, перш ніж ракета-носій зможе знову почати польоти.

NASA тим часом зіткнеться з тими ж невизначеностями. Очікувалося, що Blue Origin зіграє центральну роль у програмі агентства з повернення на Місяць.

Як відомо, компанія конкурує зі SpaseX за створення місячних посадкових модулів, здатних доставляти астронавтів з навколоземної орбіти на Місяць. NASA у свою чергу планувало планувало випробувати один або обидва таких комерційно створених посадкових модулі під час своєї місії Artemis III у 2027 році.

Причому три дні тому компанія Blue Origin виграла також великий контракт на доставку двох роботизованих посадкових модулів на Місяць для NASA, запуск яких заплановано на кінець року.

Коментуючи інцидент, експерти зазначають, що пошкоджений стартовий майданчик наразі є єдиним майданчиком для запуску ракети New Glenn компанії Blue Origin. Тож, навіть якщо проблему з ракетою вдасться оцінити та усунути швидко, то у компанії все одно може не залишитися стартового майданчика.