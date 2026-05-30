Взрыв ракеты Blue Origin может помешать NASA достигать целей на Луне

Гигантский взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin стал не только серьезным ударом для ее владельца и основателя Amazon Джеффа Безоса, но и для NASA. Инцидент может отложить планы по высадке астронавтов на Луну и началу строительства лунной базы.

Как пишет издание, после случившегося Blue Origin придется смириться с потерей одной из немногих ракет New Glenn и разрушением единственной действующей стартовой площадки для этих ракет.

Помимо этого, компания должна будет смириться с расследованием и задержками, которые могут занять месяцы или годы, прежде чем ракета-носитель сможет снова начать полеты.

NASA тем временем столкнется с теми же неопределенностями. Ожидалось, что Blue Origin сыграет центральную роль в программе агентства по возвращению на Луну.

Как известно, компания конкурирует со SpaseX за создание лунных посадочных модулей, способных доставлять астронавтов с околоземной орбиты на Луну. NASA в свою планировало планировало испытать один или оба таких коммерчески созданных посадочных модуля во время своей миссии Artemis III в 2027 году.

Причем три дня назад компания Blue Origin выиграла также крупный контракт на доставку двух роботизированных посадочных модулей на Луну для NASA, запуск которых запланирован на конец года.

Комментируя инцидент эксперты отмечают, что поврежденная стартовая площадка в настоящее время является единственной площадкой для запуска ракеты New Glenn компании Blue Origin. Поэтому, даже если проблему с ракетой удастся оценить и устранить быстро, то у компании все равно может не остаться стартовой площадки.