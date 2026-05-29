Ракета мільярдера Джеффа Безоса вибухнула просто під час випробувань у США

Ракета Blue Origin New Glenn вибухнула у четвер увечері на стартовому майданчику на мисі Канаверал у Флориді. У компанії-виробнику ракети повідомили, що внаслідок НП ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

"Під час сьогоднішнього випробування гарячого вогню ми зіткнулися з аномалією. Усі співробітники враховані. Ми надаватимемо оновлення, щойно дізнаємося більше", - йдеться у заяві Blue Origin.

Компанія Blue Origin мала заправити ракету паливом у четвер увечері перед запланованим випробувальним запуском двигунів ракети.

Компанія Blue Origin, що належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, минулого місяця успішно запустила свою третю ракету New Glenn Rocket.

Цю ракету готували до запуску четвертої місії New Glenn вже 4 червня, щоб запустити 48 супутників для інтернет-сервісу Amazon Leo, який конкурує зі Starlink Ілона Маска.

Як відомо, компанія Blue Origin займається розробкою ракет, космічних кораблів і технологій для суборбітальних та орбітальних польотів. Найвідоміші проєкти Blue Origin - ракета New Shepard для туристичних польотів у космос та важка ракета New Glenn для запуску супутників.

Blue Origin є одним із головних конкурентів SpaceX у приватній космічній галузі та співпрацює з NASA у місячних і космічних програмах.