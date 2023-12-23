Вибух у Львові: з-під завалів дістали тіло жінки

"Станом на 22:25 ДСНС з-під завалу врятовано дві особи, з них одна дитина. Виявлено тіло жінки", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що з місця події до лікарні доставлено чотири особи, з них дві дитини.

До місця інциденту зараз слідує кінологічне відділення ГУ ДСНС.

Для роботи на місці вибуху залучені 53 особи та 12 одиниць техніки ДСНС.

Вибух у Львові

23 грудня в приватному будинку Львова стався вибух. Поліція повідомила про перекриття дороги поблизу з місцем інциденту.

Пізніше рятувальники заявили, що, за попередньою інформацією, вибух стався у гаражі приватного будинку. Крім того, з-під завалів врятували дитину.

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