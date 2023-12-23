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Взрыв во Львове: из-под завалов достали тело женщины

Фото: из-под завалов дома во Львове получили тело женщины (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Валерия Полищук

Во Львове из-под завалов дома достали тело женщины. Это первая жертва сегодняшнего взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.

"По состоянию на 22:25 ГСЧС из-под завала спасены два человека, из них один ребенок. Обнаружено тело женщины", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что с места происшествия в больницу доставлены четыре человека, из них два ребенка.

К месту инцидента сейчас следует кинологическое отделение ГУ ГСЧС.

Для работы на месте взрыва привлечены 53 человека и 12 единиц техники ГСЧС.

Обновлено 23:15: По словам мэра Львова Андрея Садового в Telegram-канале, под завалами нашли тело погибшего мужчины возраста приблизительно 45 - 50 лет

Взрыв во Львове

23 декабря в частном доме Львова произошел взрыв. Полиция сообщила о перекрытии дороги вблизи с местом инцидента.

Позже спасатели заявили, что, по предварительной информации, взрыв произошел в гараже частного дома. Кроме того, из-под завалов спасли ребенка.

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ЛьвовВзрыв