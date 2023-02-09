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Вибух у Києві. Шість людей перебувають під завалами

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Київ, Четвер 09 лютого 2023 16:48
Вибух у Києві. Шість людей перебувають під завалами Фото: шість людей перебувають під завалами внаслідок вибуху у Києві (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Щонайменше шість людей перебувають під завалами після вибуху на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Рятувальники чують людей, що перебувають під завалами, наразі їх дістають звідти.

Повідомляється, що внаслідок вибуху була пошкоджена будівля. На місці виникла пожежа.

Оновлено: КМВА повідомляє, що з чотирма людьми, що перебувають під завалами, є зв'язок.

Також зазначається, що була зруйнована одноповерхова будівля складського приміщення. Пожежа виникла на площі близько 500 м.кв.

Вибух у Києві. Шість людей перебувають під заваламиВибух у Києві. Шість людей перебувають під завалами

РБК-Україна повідомляло, що, за попередніми даними, у Дарницькому районі вибухнув газовий балон. Через вибух одна людина загинула, ще трьох вдалося витягнути з-під завалів.

Раніше рятувальники назвали головні помилки українців при використанні газових балонів.

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