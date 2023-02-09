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Взрыв в Киеве. Шесть человек находятся под завалами

Новина українською →
Киев, Четверг 09 февраля 2023 16:48
Взрыв в Киеве. Шесть человек находятся под завалами Фото: шесть человек находятся под завалами в результате взрыва в Киеве (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Елизавета Драбкина

По меньшей мере, шесть человек находятся под завалами после взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

Спасатели слышат людей, которые находятся под завалами, их достают оттуда.

Сообщается, что в результате взрыва было повреждено здание. На месте возник пожар.

Обновлено: КМВА сообщает, что с четырьмя людьми, которые находятся под завалами, есть связь.

Также отмечается, что разрушено одноэтажное здание складского помещения. Пожар возник на площади около 500 кв.

Взрыв в Киеве. Шесть человек находятся под заваламиВзрыв в Киеве. Шесть человек находятся под завалами

РБК-Украина сообщало, что, по предварительным данным, в Дарницком районе взорвался газовый баллон. Из-за взрыва один человек погиб, еще троих удалось вытащить из-под завалов.

Ранее спасатели назвали главные ошибки украинцев при использовании газовых баллонов.

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