Газовий балончик вибухнув у багатоповерхівці: рятувальники назвали головні помилки українців

Через постійні відключення світла, зумовлені обстрілами Росії, українці частіше стали використовувати газові балончики, а ті - частіше стали вибухати в багатоповерхівках. Рятувальники розповіли, чому так відбувається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Кількість таких випадків зростає з кожним днем. Це стається через неправильне використання туристичних пальників та газових балончиків до них", - йдеться в повідомленні.

За словами рятувальників, газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі.

"Не рекомендуємо користуватися ним вдома!" - попереджають в рятувальній службі.

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