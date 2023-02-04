Газовий балончик вибухнув у багатоповерхівці: рятувальники назвали головні помилки українців
Через постійні відключення світла, зумовлені обстрілами Росії, українці частіше стали використовувати газові балончики, а ті - частіше стали вибухати в багатоповерхівках. Рятувальники розповіли, чому так відбувається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Кількість таких випадків зростає з кожним днем. Це стається через неправильне використання туристичних пальників та газових балончиків до них", - йдеться в повідомленні.
За словами рятувальників, газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі.
"Не рекомендуємо користуватися ним вдома!" - попереджають в рятувальній службі.
Головні помилки:
- зберігання балона на балконі: від різкого перепаду температур він може вибухнути;
- порушення герметичності балона або його неправильне приєднання до пальника;
- використання біля легкозаймистих предметів;
- тривале використання пальника та надто великий посуд. Оптимальний розмір посуду для пальника - на одну порцію;
- несертифіковані пальники та балони поганої якості.
Як повідомлялося, у Києві 27 грудня вибухнув газовий балончик. Внаслідок вибуху поранення отримала 17-річна дівчина.
Крім того, у квартирі багатоповерхівки, розташованої під Одесою, стався вибух туристичного газового балончика. В результаті сталася часткова руйнація фасадної стіни.
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