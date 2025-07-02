Вибух біля Житомира: перекрито важливу трасу в обидва напрямки

Вибух під Житомиром: що відомо

Ввечері 2 липня неподалік Житомира стався потужний вибух. На місці працюють рятувальники та поліція. Відомо про багато пошкоджених будинків, а також про щонайменше двох загиблих та 15 постраждалих.

Що саме вибухнуло, поки що невідомо. Спочатку писали про вибух на АЗС, пізніше місцева влада повідомила, що вибухнути міг склад промислового підприємства, який розташовувався в цьому районі. Детальніше про все, що відомо про надзвичайну подію - в матеріалі "РБК-Україна".

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