Перекрито трасу, повсюди дим, є загиблі: що відбувається на місці вибуху поблизу Житомира

Ввечері середи, 2 липня, неподалік Житомира стався потужний вибух. На місці працюють рятувальники та поліція. Трасу Київ-Чоп - перекрито.

РБК-Україна розповідає, що відомо про вибух, який стався на трасі поблизу Житомира.

Головне:

вибух стався близько 18:00 в межах села Березина;

трасу Київ-Житомир перекрито;

відомо про двох загиблих, дані уточнюються;

рятувальники та поліція працюють на місці події.

Що вибухнуло

За даними міської ради Житомира, вибух стався на автозаправці, яка знаходиться на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою.

Однак Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський, у коментарі "Суспільному", заявив, що вибух стався на виробничому складі одного з промислових підприємств.

"Пошкоджено житлові приватні будинки. Навколо багато скла, диму, пошкоджені лінії електромереж. Є інформація про травмованих. Я виїжджав на місце події, але не доїхав через великі затори на Київській трасі", - сказав він.

За даними РБК-Україна, в районі місця вибуху поблизу Житомира пошкоджено будинки, встановлюється число потерпілих. Також у Національній поліції підтвердили, що наразі встановлюється причина вибуху та число потерпілих.

Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб звернувся до мешканців Житомирської громади та області та рекомендував дотримуватись певних правил.

Радять:

зачинити вікна;

мінімізувати перебування на вулиці;

пити більше води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Жертви та постраждалі

Начальника обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок вибуху вже відомо про двох загиблих та понад 15 постраждалих. Дані ще уточнюються.

Де стався вибух

Спочатку у мережі повідомлялось про те, що вибух стався на одній з автозаправних станцій, яка знаходиться вздовж траси Київ-Житомир.

Однак у поліції уточнили, що подія сталась поблизу села Березина Глибочицької громади.



Що відбувається на трасі

На опублікованих фото та відео з місця події видно значні пошкодження автомобілів та будинків, які розташовані поруч. Зокрема, у деяких будинках пошкоджено дахи та стіни. Також видно пошкодження не декількох сусідніх АЗС.

На деяких відео видно вщент вигорівши авто.

Рух трасою зупинено. Користувачі соцмереж пишуть, що на місці події залучено понад 20 карет швидкої допомоги. Однак станом на 20:00 по постраждалих чи загиблих не повідомлялось.

У поліції повідомили про те, що через вибух перекрито рух трасою Київ-Чоп. Траса перекрита в обидва напрямки поблизу села Березина.

В напрямку Рівного:

здійснюється об'їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів

В напрямку Києва: