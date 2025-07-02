Взрыв возле Житомира: перекрыта важная трасса в оба направления

Взрыв под Житомиром: что известно

Вечером 2 июля недалеко от Житомира произошел мощный взрыв. На месте работают спасатели и полиция. Известно о многих поврежденных домах, а также о по меньшей мере двух погибших и 15 пострадавших.

Что именно взорвалось, пока неизвестно. Сначала писали о взрыве на АЗС, позже местные власти сообщили, что взорваться мог склад промышленного предприятия, который располагался в этом районе. Подробнее обо всем, что известно о чрезвычайном происшествии - в материале "РБК-Украина".

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