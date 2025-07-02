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Вибух під Житомиром: двоє людей загинули, 15 постраждали

Житомир, Середа 02 липня 2025 20:31
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Вибух під Житомиром: двоє людей загинули, 15 постраждали Фото: під Житомиром пролунав вибух (скриншот відео)
Автор: Іван Носальський

На трасі під Житомиром сьогодні, 2 липня, прогриміло два вибухи. Уже відомо про щонайменше двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка в Telegram.

"У населеному пункті Березина біля Житомира на трасі M-06 сталося два вибухи. Ми можемо констатувати про двох загиблих, 15 осіб постраждали", - зазначив Бунечко.

Він уточнив, що також внаслідок вибуху було пошкоджено приватні будинки.

На місці інциденту розгорнули оперативний штаб. Постраждалим надають усю необхідну допомогу. По трасі забезпечили мінімальний проїзд.

Також очільник ОВА закликав українців, які планували поїздку трасою M-06, перенести її до кінця сьогоднішнього дня, поки на місці працюють оперативно-слідчі групи.

Вибух під Житомиром

Нагадаємо, сьогодні, 2 липня, під Житомиром прогримів потужний вибух. Спочатку повідомлялося, що інцидент стався на заправці.

При цьому в небі в районі вибуху здійнявся густий дим.

Детальніше про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

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Житомир Вибух
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