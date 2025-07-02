У Житомирі стався потужний вибух: що відомо
Ввечері середи, 2 липня, у Житомирі пролунав гучний вибух.
Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.
Станом на 18:40 джерела видання підтверджують факт вибуху. Однак наразі дані щодо події встановлюються.
Про постраждалих наразі не повідомлялось.
Що кажуть у мережі
Водночас у соціальних мережах побулькують відео з вибухом. На кадрах видно високий стовб диму. Користувачі заявляють, що нібито вибухнула АЗС.
Оновлено о 18:55
Як повідомляють місцеві ЗМІ, поблизу Житомира, в районі села Глибочиця, сталась масштабна пожежа незадовго до якої місцеві жителі чули вибух.
Також наразі відомо, що на трасі Київ-Житомир утворився автомобільний затор. Рух у напрямку столиці фактично паралізований.
На місці події працюють рятувальники.
Нагадаємо, у ніч на 1 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак по Житомирській області, застосувавши ударні дрони та ракети.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено близько десяти об'єктів інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки, господарські споруди та цивільне підприємство
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