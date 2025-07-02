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У Житомирі стався потужний вибух: що відомо

Середа 02 липня 2025 18:40
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У Житомирі стався потужний вибух: що відомо Ілюстративне фото: у Кабміні визнали демографічну кризу в Україні (facebook.com:DSNSODE)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Ввечері середи, 2 липня, у Житомирі пролунав гучний вибух.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Станом на 18:40 джерела видання підтверджують факт вибуху. Однак наразі дані щодо події встановлюються.

Про постраждалих наразі не повідомлялось.

Що кажуть у мережі

Водночас у соціальних мережах побулькують відео з вибухом. На кадрах видно високий стовб диму. Користувачі заявляють, що нібито вибухнула АЗС.

Оновлено о 18:55

Як повідомляють місцеві ЗМІ, поблизу Житомира, в районі села Глибочиця, сталась масштабна пожежа незадовго до якої місцеві жителі чули вибух.
У Житомирі стався потужний вибух: що відомо

Також наразі відомо, що на трасі Київ-Житомир утворився автомобільний затор. Рух у напрямку столиці фактично паралізований.

На місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак по Житомирській області, застосувавши ударні дрони та ракети.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено близько десяти об'єктів інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки, господарські споруди та цивільне підприємство

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Житомир Вибух Поліцейські
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