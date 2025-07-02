У Житомирі стався потужний вибух: що відомо

Ілюстративне фото: у Кабміні визнали демографічну кризу в Україні (facebook.com:DSNSODE)

Ввечері середи, 2 липня, у Житомирі пролунав гучний вибух.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Станом на 18:40 джерела видання підтверджують факт вибуху. Однак наразі дані щодо події встановлюються. Про постраждалих наразі не повідомлялось. Що кажуть у мережі Водночас у соціальних мережах побулькують відео з вибухом. На кадрах видно високий стовб диму. Користувачі заявляють, що нібито вибухнула АЗС. Оновлено о 18:55 Як повідомляють місцеві ЗМІ, поблизу Житомира, в районі села Глибочиця, сталась масштабна пожежа незадовго до якої місцеві жителі чули вибух.

Також наразі відомо, що на трасі Київ-Житомир утворився автомобільний затор. Рух у напрямку столиці фактично паралізований. На місці події працюють рятувальники.