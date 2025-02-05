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Вибух біля ТЦК у Павлограді: затримано трьох ворожих агентів

Фото: затримано трьох ворожих агентів, які причетні до вибуху біля ТЦК у Павлограді (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Затримано трьох ворожих агентів Росії, які підірвали вибухівку біля територіального центру комплектування (ТЦК) у Павлограді, внаслідок чого поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Вибух біля ТЦК у Павлограді 

Вибухом біля ТЦК, як пише СБУ, Росія намагались дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців.

В рамках комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області правоохоронці затримали усіх підозрюваних протягом доби. Ними виявились троє чоловіків віком 21 й 22 роки, які шукали "легких" грошей у Telegram. 

 

Фото: затримано трьох ворожих агентів, які причетні до вибуху біля ТЦК у Павлограді (t.me/SBUkr)

"За інструкцією від куратора один із фігурантів - мешканець Павлограда - самостійно зробив СВП і заховав його у схроні поблизу власної оселі. Встановлено, що вибухівка начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації", - пише СБУ. 

Інші ж двоє агентів - мешканці Донецької області, прибули до Павлограда, де отримали координати схованки. Після того, як вони забрали пакет із вибухівкою СВП було закладено поруч з будівлею ТЦК. Зокрема були встановлені камери для фіксації наслідків вибуху. Вибухівку ж було активовано через виклик на мобільний телефон. 

Після теракту ворожі агенти "залягли на дно" й очікували на гроші від ворога. 

Що загрожує 

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що напередодні вибуху у Павлограді, ще один теракт було здійснено в будівлі Рівненського обласного ТЦК внаслідок якого загинула людина.

Як пояснював керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, операції з вибухами в українських ТЦК курують спецслужби Росії.

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ПавлоградТЦК