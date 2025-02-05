Вибух біля ТЦК у Павлограді: затримано трьох ворожих агентів

Вибух біля ТЦК у Павлограді

Вибухом біля ТЦК, як пише СБУ, Росія намагались дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців.

В рамках комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області правоохоронці затримали усіх підозрюваних протягом доби. Ними виявились троє чоловіків віком 21 й 22 роки, які шукали "легких" грошей у Telegram.

Фото: затримано трьох ворожих агентів, які причетні до вибуху біля ТЦК у Павлограді (t.me/SBUkr)

"За інструкцією від куратора один із фігурантів - мешканець Павлограда - самостійно зробив СВП і заховав його у схроні поблизу власної оселі. Встановлено, що вибухівка начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації", - пише СБУ.

Інші ж двоє агентів - мешканці Донецької області, прибули до Павлограда, де отримали координати схованки. Після того, як вони забрали пакет із вибухівкою СВП було закладено поруч з будівлею ТЦК. Зокрема були встановлені камери для фіксації наслідків вибуху. Вибухівку ж було активовано через виклик на мобільний телефон.

Після теракту ворожі агенти "залягли на дно" й очікували на гроші від ворога.

Що загрожує

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.