У Павлограді біля будівлі ТЦК пролунав вибух: є постраждалий
Біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух. Поранення отримав один чоловік, поліція вже на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Поліції Дніпропетровської області.
"Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік", - йдеться у повідомленні.
У дописі вказано, что повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40, після чого на місце події негайно виїхали правоохоронці.
Наразі поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Деталі будуть опубліковані згодом.
Вибух у ТЦК
Нагадаємо, вчора у будівлі Рівненського ТЦК прогримів вибух. Унаслідок події одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, співробітники СБУ та інші екстрені служби. Що стало причиною вибуху, поки що невідомо. Більш детальну інформацію в Нацполіції пообіцяли повідомити пізніше.
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