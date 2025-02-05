ua en ru
Ср, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Вибух у Рівненському ТЦК. СБУ встановила, що Росія підірвала свого агента

Рівне, Середа 05 лютого 2025 14:30
UA EN RU
Вибух у Рівненському ТЦК. СБУ встановила, що Росія підірвала свого агента Фото: СБУ встановила, що Росія підірвала свого агента у ТЦК у Рівному (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

СБУ встановила, що росіяни організували теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого. Окупанти підірвали завербованого агента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

"Чоловіка навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, Росія завчасно підготувала ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони. Завербованим агентом виявився 21-річний безробітний з Житомирської області, який шукав швидкі заробітки в Telegram-каналах.

Агент за вказівкою спецслужб РФ прибув до Рівного з саморобним вибуховим пристроєм (СВП), що був замаскований у туристичному рюкзаку. Вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ російські спецслужби. Ще один гаджет із дистанційним управлінням фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК.

За допомогою камери телефону росіяни зафіксували момент, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення ТЦК і одразу активували СВП через виклик.

Триває розслідування за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Вибух у Рівненському ТЦК

Нагадаємо, 1 лютого у районі ТЦК у Рівному пролунав вибух. Джерела РБК-Україна підтвердили, що вибух стався у будівлі ТЦК.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху загинула одна особа та ще шестеро отримали поранення. Проте поліція не уточнювала, хто саме постраждав внаслідок вибуху.

Також зазначимо, що днями у Рівненській області СБУ затримала двох осіб, які намагалися пронести в будівлю поліції у Рівному вибухівку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Рівне ТЦК Вибух
NEWS
Переговори, компроміси та закінчення війни: що сказав Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану
Переговори, компроміси та закінчення війни: що сказав Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану
DAILY
Тривога в Брюсселі. Чому Європа боїться таємної угоди Трампа і Путіна щодо України
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Тривога в Брюсселі. Чому Європа боїться таємної угоди Трампа і Путіна щодо України