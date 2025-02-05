Вибух у Рівненському ТЦК. СБУ встановила, що Росія підірвала свого агента
СБУ встановила, що росіяни організували теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого. Окупанти підірвали завербованого агента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
"Чоловіка навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, Росія завчасно підготувала ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони. Завербованим агентом виявився 21-річний безробітний з Житомирської області, який шукав швидкі заробітки в Telegram-каналах.
Агент за вказівкою спецслужб РФ прибув до Рівного з саморобним вибуховим пристроєм (СВП), що був замаскований у туристичному рюкзаку. Вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ російські спецслужби. Ще один гаджет із дистанційним управлінням фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК.
За допомогою камери телефону росіяни зафіксували момент, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення ТЦК і одразу активували СВП через виклик.
Триває розслідування за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Вибух у Рівненському ТЦК
Нагадаємо, 1 лютого у районі ТЦК у Рівному пролунав вибух. Джерела РБК-Україна підтвердили, що вибух стався у будівлі ТЦК.
Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху загинула одна особа та ще шестеро отримали поранення. Проте поліція не уточнювала, хто саме постраждав внаслідок вибуху.
Також зазначимо, що днями у Рівненській області СБУ затримала двох осіб, які намагалися пронести в будівлю поліції у Рівному вибухівку.
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