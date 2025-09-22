Вибух біля Львова: поліція затримала підозрюваного та розповіла деталі

"21 вересня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався у селі Зимна Вода Львівського району", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали поліцейські-вибухотехніки Львівщини, а також оперативники кримінальної поліції та слідчі.

Правоохоронці встановили, що 43-річний місцевий житель кинув гранату на вулицю та втік. У результаті вибуху ніхто не постраждав, але пошкоджені вікна житлового будинку, автомобіль та огорожа.

Проведеними заходами поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Мотиви вчиненого встановлюються.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство" (ч. 4 ст. 296 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Фото:43-річний мешканець підірвав гранату на вулиці в Зимній Воді у Львівській області (facebook.com/MVS.LVIV)



