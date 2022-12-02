У центрі Одеси пролунав вибух: що відомо
Фото: у центрі Одеси пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
У центрі Одеси пролунав вибух. За попередніми даними, причиною вибуху стала граната, що вибухнула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думську.
Повідомляється, що на розі вулиць М'ясоїдівської та Прохоровської розірвався боєприпас під час затримання поліцією кількох людей. Подробиці події уточнюються.
Раніше ми писали, що в Одесі було виявлено артилерійський снаряд часів Другої Світової війни, і у п'ятницю, 2 грудня, фахівці-піротехніки здійснили контрольований підрив боєприпасу.
Нагадаємо, раніше в Одесі ворожий агент знімав позиції військових на прихований відеореєстратор. Шпигуна затримали під час спроби передачі розвідданих.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.