Під Львовом прогримів вибух: що каже поліція

Львівська область, Неділя 21 вересня 2025 23:33
Під Львовом прогримів вибух: що каже поліція Ілюстративне фото: у Львівській області стався вибух (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Увечері 21 вересня в селі Зимна Вода Львівського району стався вибух. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група, поліція з'ясовує всі обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Поліції Львівської області в мережі Facebook.

Сьогодні, 21 вересня, близько 20:20 до поліції надійшло повідомлення про вибух, який прогримів у селі Зимна Вода Львівського району.

За даними правоохоронців, унаслідок події ніхто не постраждав. Однак ударна хвиля пошкодила вікна в житлових будинках, автомобілі та огорожі.

Дії поліції на місці

Для перевірки обставин події на місце виїхали фахівці-вибухотехніки поліції Львівської області. Разом із ними працюють оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2.

У поліції повідомили, що встановлюються всі деталі інциденту, а також вирішують питання щодо правової кваліфікації цього факту.

Правоохоронці продовжують працювати в селі Зимна Вода, щоб з'ясувати причину і джерело вибуху. Жителям рекомендовано зберігати спокій і довіряти офіційній інформації поліції.

Нагадуємо, що ввечері 21 вересня на тимчасово окупованому півострові Крим пролунали вибухи в районі санаторію "Форос". Цей об'єкт пов'язують із Федеральною службою безпеки Росії. За попередніми даними, внаслідок удару могли бути вбиті та поранені.

Зазначимо, що російські війська застосували новий спосіб атаки на території України. У Ніжині Чернігівської області окупанти скинули з дронів невідомі вибухові речовини. Інцидент стався 19 вересня на одній із центральних вулиць міста.

