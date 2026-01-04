Вибух авто на Оболоні кваліфікували як теракт: поранено військового

Як повідомили правоохоронні органи, вибух стався у суботу, 4 січня 2026 року, у дворі житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра. Під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух.

Унаслідок інциденту осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, що створюють небезпеку для життя або здоров’я людей.

Розслідування проводять слідчі Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.