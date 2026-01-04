ua en ru
У Києві вибухнув позашляховик: є постраждалі

Київ, Неділя 04 січня 2026 10:58
У Києві вибухнув позашляховик: є постраждалі Ілюстративне фото: у Києві стався вибух на Оболоні (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці неділі, 4 січня, в Оболонському районі Києва стався вибух позашляховика. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис поліції Києва у Telegram.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту є травмовані. На місце події негайно направили наряди поліції, кінологів, вибухотехніків та інші профільні служби.

Правоохоронці зʼясовують обставини та причини вибуху. У поліції зазначили, що детальніша інформація буде оприлюднена згодом.

Вибухи в Дарницькому районі Києва

Нагадаємо, на початку грудня у мережі з'явилася інформація про те, що на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва пролунали вибухи. Тоді ж з'явилась інформація про одного загиблого та одного постраждалого.

Згодом джерела РБК-Україна підтвердили цю інформацію.

За даними поліції Києва, правохоронці розпочали розслідування вибухів у Дарницькому районі. Там теж заявляли про одного загиблого та одного постраждалого.

Попередньо повідомлялося, що здетонував невідомий пристрій. Поки невідомо, хто його там заклав.

Пізніше стало відомо, що у Дарницькому районі Києва здетонував саморобний вибуховий пристрій. Перший вибух стався, коли поруч проходили нацгвардійці.

