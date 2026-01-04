RU

Взрыв авто на Оболони квалифицировали как теракт: ранен военный

Фото: на Оболони произошел взрыв 4 апреля (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталья Кава

В Киеве взрыв автомобиля на Оболони правоохранители квалифицировали как террористический акт. По факту инцидента открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал органов Киевской городской прокуратуры.

Как сообщили правоохранительные органы, взрыв произошел в субботу, 4 января 2026 года, во дворе жилого дома на улице Героев Днепра. Во время открытия багажника автомобиля прогремел взрыв.

В результате инцидента осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала.

 

Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, то есть совершение взрыва или других действий, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

Расследование проводят следователи Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

 

Что предшествовало

Напомним, утром воскресенья, 4 января, в Оболонском районе Киева произошел взрыв внедорожника. По предварительной информации, в результате инцидента есть травмированные. На место происшествия немедленно направили наряды полиции, кинологов, взрывотехников и другие профильные службы.

