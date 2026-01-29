ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Вибори в Україні після війни: які проблеми з голосуванням військових і що можна зробити

Четвер 29 січня 2026 10:20
UA EN RU
Вибори в Україні після війни: які проблеми з голосуванням військових і що можна зробити Фото: участь військових у виборах стане одним із викликів для України (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Роман Кот

Участь військовослужбовців у майбутніх виборах стане одним із викликів для України. Основні труднощі стосуються як організації голосування, так і реалізації права військових бути обраними.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Після війни - на вибори? Як Україна готується до голосування і які головні проблеми".

Як зазначається, військовослужбовців Сил оборони можна включати до списків виборців за місцем дислокації військових частин. Коли ж війська розміщені "у полі", як виняток, можна створювати спеціальну дільницю за поданням за поданням Міністерства оборони.

Водночас колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера застерігає від зловживання таким механізмом.

"Єдине, що не треба зловживати утворенням спеціальної дільниці, тому що там момент публічності набагато слабший, ніж на звичайних виборчих дільницях", - наголосив він.

Окремою проблемою залишається право військових балотуватися.

За словами заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, це питання стане особливо актуальним під час парламентських і місцевих виборів, коли значна кількість військовослужбовців захоче брати участь у перегонах.

Наразі обговорюється корекція процедур балотування для військових, зокрема можливість надання відпусток для реєстрації та агітації, а також уточнення механізму подачі документів в електронному форматі.

"Потрібно визначити умови, за яких надаватимуться відпустки на агітацію, і чи необхідна окрема відпустка для реєстрації. Можливо, варто розширити використання електронної подачі документів - така норма вже є у кодексі, але її потрібно уточнити", - пояснив Корнієнко у коментарі РБК-Україна.

Вибори в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна технічно готова до організації виборів, однак їх проведення можливе лише після повного припинення вогню.

Таку ж позицію поділяють у Центральній виборчій комісії, де підкреслюють, що голосування можливе лише після завершення бойових дій.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна заявляв, що підготовка до виборчого процесу розпочнеться одразу після скасування воєнного стану.

Водночас у ЦВК вважають, що для повноцінної організації виборів необхідний перехідний період тривалістю щонайменше пів року.

Серед ключових викликів залишається участь у виборах внутрішньо переміщених осіб і біженців, зокрема питання визначення їхнього місця перебування та забезпечення можливості реалізувати право голосу.

Наразі президент Зеленський доручив народним депутатам напрацювати пропозиції щодо можливих механізмів проведення виборів з урахуванням умов воєнного часу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Центральна виборча комісія Збройні сили України Верховна рада
Новини
Жертви, руйнування та пожежі: що відомо про нічний обстріл Вільнянська, Одеси та Кривого Рогу
Жертви, руйнування та пожежі: що відомо про нічний обстріл Вільнянська, Одеси та Кривого Рогу
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві