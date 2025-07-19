Вибори в Україні будуть після війни, але Рада вже готується, - Стефанчук

Вибори в Україні

Нагадаємо, що за законодавством в Україні заборонено проводити вибори під час дії воєнного стану. За даними опитувань, більшість українців проти проведення виборів під час війни.

В Офісі президента неодноразово спростовували чутки, які ширилася в медіа щодо підготовки виборів.

В інтерв'ю РБК-Україна спікер ВРУ Руслан Стефанчук зазначав, що Україна готується до виборів після завершення воєнного стану. За його словами, це будуть унікальні вибори.

Спікер додав, що після завершення воєнного стану планується ухвалення одноразового спеціального закону, який дозволить провести вибори й повернутися до звичайної процедури, визначеної Конституцією.

Більше про можливі вибори та про що домовляються українські політики - в матеріалі РБК-Україна.

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