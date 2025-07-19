Выборы в Украине будут после войны, но Рада уже готовится, - Стефанчук

Выборы в Украине

Напомним, что по законодательству в Украине запрещено проводить выборы во время действия военного положения. По данным опросов, большинство украинцев против проведения выборов во время войны.

В Офисе президента неоднократно опровергали слухи, которые распространялась в медиа о подготовке выборов.

В интервью РБК-Украина спикер ВРУ Руслан Стефанчук отмечал, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, это будут уникальные выборы.

Спикер добавил, что после завершения военного положения планируется принятие одноразового специального закона, который позволит провести выборы и вернуться к обычной процедуре, определенной Конституцией.

Больше о возможных выборах и о чем договариваются украинские политики - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.