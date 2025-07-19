Выборы в Украине будут после войны, но Рада уже готовится, - Стефанчук

Выборы в Украине будут только после завершения действия военного положения. Но Верховная Рада уже готовится к предстоящим выборам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, которого цитирует "Новости.Live".
Как отметил спикер, Рада сейчас работает над подготовкой выборов, чтобы ответить на будущие вызовы.
Стефанчук добавил, что среди таких вызовов - голосование военных, которые находятся на передовой, и украинцев за рубежом, участие иностранных наблюдателей, финансовая поддержка выборов.
"Есть конституционное ограничение - (запрет, - ред.) проведение в один день. Но есть финансовые вещи - более финансово предусмотрительно провести одни выборы, или отдельно. Это куча вопросов, на которые мы должны дать ответ... Мы работаем, мы его (закон, - ред.) сейчас не активизируем, потому что любые такие вещи поднимают волну в обществе, что выборы завтра", - сказал он.
Напомним, что по законодательству в Украине запрещено проводить выборы во время действия военного положения. По данным опросов, большинство украинцев против проведения выборов во время войны.
В Офисе президента неоднократно опровергали слухи, которые распространялась в медиа о подготовке выборов.
В интервью РБК-Украина спикер ВРУ Руслан Стефанчук отмечал, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, это будут уникальные выборы.
Спикер добавил, что после завершения военного положения планируется принятие одноразового специального закона, который позволит провести выборы и вернуться к обычной процедуре, определенной Конституцией.
Больше о возможных выборах и о чем договариваются украинские политики - в материале РБК-Украина.
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