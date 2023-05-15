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Вибори в Туреччині закінчились: стало відомо, чи буде другий тур

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган і Кемаль Киличдароглу (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Туреччині підрахували усі бюлетені на виборах президента. Жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, тож у країні відбудеться другий тур 28 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN Turk.

Згідно з попередніми результатами, чинний глави держави Реджеп Тайіп Ердоган отримав 49,51% голосів, а його основний суперник Кемаль Киличдароглу - 44,88%, Сінан Оган набрав 5,17%, а Мухаррем Інсе - 0,44%.

Киличдароглу.

РБК-Україна детально розповіло, як пройшли вибори у Туреччині.

Окрім того, більше про ймовірність зміни влади у Туреччині та що означає для України, - читайте у нашому матеріалі.

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ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган