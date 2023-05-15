Выборы в Турции закончились: стало известно, будет ли второй тур

Согласно предварительным результатам, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной соперник Кемаль Киличдароглу - 44,88%, Синан Оган набрал 5,17%, а Мухаррем Инсе - 0,44%.

Киличдароглу.

РБК-Украина подробно рассказало, как прошли выборы в Турции.

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