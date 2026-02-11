Вибори та референдум. Зеленський відповів, коли буде розуміння плану дій

Вибори та референдум

Нагадаємо, як раніше заявляли українські чиновники, референдум і вибори президента України можуть відбутися в один день.

Глава української держави заявляв про те, що він планує винести на референдум увесь мирний план президента США Дональда Трампа, в якому найбільш спірним питанням є пункт про Донбас. Американська влада пропонувала створити там вільну економічну зону.

Як зазначив сам президент Зеленський, ні Україна, ні Росія "не в захваті" від такої ідеї Вашингтона.

Варто зауважити, що для виборів і референдуму у Верховній Раді мають розробити й ухвалити відповідне законодавство. Станом на сьогодні вибори в Україні заборонені під час воєнного стану.

Сьогодні, 11 лютого, FT написало про те, що вибори і референдум в Україні можуть відбутися 24 лютого - у річницю російського повномасштабного вторгнення.

У відповідь на такі чутки джерело РБК-Україна в президентському оточенні підкреслило, що оголошень про вибори не буде, поки не буде безпеки.