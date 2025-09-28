UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Вибори в Молдові визнали такими, що відбулися: але Додон вже готує протести

Ілюстративне фото: вибори в парламент Молдови визнали такими, що відбулися (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У Молдові на парламентських виборах явка виборців значно перевищила 33,33%. Це дозволяє визнати вибори такими, що відбулися. Тим часом прокремлівська "опозиція" вже анонсувала протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії Молдови та молдовське видання Newsmaker.

Станом на 18:45 за Кишиневом голос на парламентських виборах віддали понад 1,44 мільйона виборців, або 47,8%. Це значно перевищує мінімально необхідний поріг для визнання виборів.

Тим часом лідер прокремлівської "Партії соціалістів" та один з лідерів спонсорованого Кремлем "Патріотичного блоку", експрезидент Молдови Ігор Додон вже заявив пресі, що проросійська "опозиція" нібито "переможе" на парламентських виборах.

При цьому Додон анонсував "мирний протест" 29 вересня - заявивши, що "треба захистити перемогу". Так званий "мирний протест" запланований проросійськими силами на 12:00 29 вересня.

"Ми маємо бути готовими завтра захищати нашу перемогу. Те, що опозиція переможе на цих виборах вже очевидно", - заявив Додон.

Визначальні вибори у Молдові: що відомо

Нагадаємо, що 28 вересня в Молдові проходять парламентські вибори. Основна боротьба розгорнулася між двома політичними партіями - правлячою партією "Дія і солідарність" (PAS) та "Патріотичним блоком".

"Дія і солідарність" займає проєвропейську та проукраїнську позицію, тоді як "Патріотичний блок" - проросійська політсила, яка фінансується з Москви та налаштована проти ЄС й України. Саме тому вибори назвали "визначальними": перемога поплічників Кремля може різко розвернути курс країни у поганий для Молдови бік.

Проросійські сили намагаються зірвати голосування прихильників проєвропейської партії. Зокрема закордонні дільниці для голосування почали фейково "мінувати" - діаспора може переломити ситуацію та віддати багато голосів за "Дію та солідарність".

Детальніше про те, як партія президента Молдови Майї Санду намагається утримати проєвропейський курс, а РФ взяти реванш - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова