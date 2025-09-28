ua en ru
Молдова обирає новий парламент: хто має шанси на перемогу

Республіка Молдова, Неділя 28 вересня 2025 07:27
Молдова обирає новий парламент: хто має шанси на перемогу Ілюстративне фото: молдовани обирають парламент країни (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Молдові сьогодні проходять парламентські вибори, на яких громадяни обирають понад сотню депутатів, що керуватимуть країною впродовж наступних чотирьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.md.

У виборчих перегонах беруть участь 14 партій, чотири блоки і чотири кандидати-самовисуванці.

Основна конкуренція очікується між правлячою партією "Дія і солідарність" (PAS) і Патріотичним блоком, до якого увійшли соціалісти, комуністи, а також партії "Серце Молдови" і "Майбутнє Молдови".

Фаворити перегонів

Згідно з даними соцопитувань, високі шанси подолати бар'єр є у "Нашої партії" і блоку "Альтернатива" - різні дослідження прогнозують цим силам від 4 до 10% голосів.

Загалом, для проходження до парламенту, партіям потрібно мінімум 5%, виборчим блокам - 7%, а незалежним кандидатам - 2%.

Вибори визнають такими, що відбулися, за умови явки щонайменше 30% громадян. Голосування відбувається з 7:00 до 21:00 на 1973 дільницях, з яких 12 призначені для жителів Придністров'я.

Перевірити, де саме зареєстрований виборець, можна онлайн на сайті verifica.cec.md, ввівши в пошук свій IDNP.

Голосування за кордоном

Для діаспори за межами країни відкрито 301 виборчу дільницю. Найбільша їх кількість діє в Італії (75), Німеччині (36), Франції (26), Великій Британії (24) і Румунії (23).

У десяти державах, включно зі США і Канадою, організовано також голосування поштою. Адреси всіх дільниць опубліковано на офіційному сайті ЦВК.

Вибори у Молдові

Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду раніше заявила, що Росія намагається вплинути на результат парламентських виборів у країні.

У п'ятницю, 26 вересня, ЦВК зняла з виборів проросійську партію "Велика Молдова" (Moldova Mare). Політсила є правонаступницею партії "Шор", яку раніше визнали антиконституційною.

Крім того, за кілька днів до голосування, Апеляційна палата Кишинева за запитом Міністерства юстиції, призупинила діяльність партії "Серце Молдови" - політсилу запідозрили в незаконному фінансуванні.

У зв'язку з цим, Центральна виборча комісія виключила партію зі списку учасників виборів.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що перемога на виборах у Молдові проросійських партій створить ризики для всіх країн регіону.

Про те, як партія Санду намагається утримати проєвропейський курс, а Росія б'ється за реванш, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

