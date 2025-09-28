RU

Выборы в Молдове признали состоявшимися: но Додон уже готовит протесты

Иллюстративное фото: выборы в парламент Молдовы признали состоявшимися (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Молдове на парламентских выборах явка избирателей значительно превысила 33,33%. Это позволяет признать выборы состоявшимися. Между тем прокремлевская "оппозиция" уже анонсировала протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Молдовы и молдавское издание Newsmaker.

По состоянию на 18:45 по Кишиневу голос на парламентских выборах отдали более 1,44 миллиона избирателей, или 47,8%. Это значительно превышает минимально необходимый порог для признания выборов.

Между тем лидер прокремлевской "Партии социалистов" и один из лидеров спонсируемого Кремлем "Патриотического блока", экс-президент Молдовы Игорь Додон уже заявил прессе, что пророссийская "оппозиция" якобы "победит" на парламентских выборах.

При этом Додон анонсировал "мирный протест" 29 сентября - заявив, что "надо защитить победу". Так называемый "мирный протест" запланирован пророссийскими силами на 12:00 29 сентября.

"Мы должны быть готовыми завтра защищать нашу победу. То, что оппозиция победит на этих выборах уже очевидно", - заявил Додон.

 

Определяющие выборы в Молдове: что известно

Напомним, что 28 сентября в Молдове проходят парламентские выборы. Основная борьба развернулась между двумя политическими партиями - правящей партией "Действие и солидарность" (PAS) и "Патриотическим блоком".

"Действие и солидарность" занимает проевропейскую и проукраинскую позицию, тогда как "Патриотический блок" - пророссийская политсила, которая финансируется из Москвы и настроена против ЕС и Украины. Именно поэтому выборы назвали "определяющими": победа приспешников Кремля может резко развернуть курс страны в плохую для Молдовы сторону.

Пророссийские силы пытаются сорвать голосование сторонников проевропейской партии. В частности зарубежные участки для голосования начали фейково "минировать" - диаспора может переломить ситуацию и отдать много голосов за "Действие и солидарность".

Подробнее о том, как партия президента Молдовы Майи Санду пытается удержать проевропейский курс, а РФ взять реванш - читайте в материале РБК-Украина.

Молдова