Вибори в Молдові визнали такими, що відбулися: але Додон вже готує протести
У Молдові на парламентських виборах явка виборців значно перевищила 33,33%. Це дозволяє визнати вибори такими, що відбулися. Тим часом прокремлівська "опозиція" вже анонсувала протести.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії Молдови та молдовське видання Newsmaker.
Станом на 18:45 за Кишиневом голос на парламентських виборах віддали понад 1,44 мільйона виборців, або 47,8%. Це значно перевищує мінімально необхідний поріг для визнання виборів.
Тим часом лідер прокремлівської "Партії соціалістів" та один з лідерів спонсорованого Кремлем "Патріотичного блоку", експрезидент Молдови Ігор Додон вже заявив пресі, що проросійська "опозиція" нібито "переможе" на парламентських виборах.
При цьому Додон анонсував "мирний протест" 29 вересня - заявивши, що "треба захистити перемогу". Так званий "мирний протест" запланований проросійськими силами на 12:00 29 вересня.
"Ми маємо бути готовими завтра захищати нашу перемогу. Те, що опозиція переможе на цих виборах вже очевидно", - заявив Додон.
Визначальні вибори у Молдові: що відомо
Нагадаємо, що 28 вересня в Молдові проходять парламентські вибори. Основна боротьба розгорнулася між двома політичними партіями - правлячою партією "Дія і солідарність" (PAS) та "Патріотичним блоком".
"Дія і солідарність" займає проєвропейську та проукраїнську позицію, тоді як "Патріотичний блок" - проросійська політсила, яка фінансується з Москви та налаштована проти ЄС й України. Саме тому вибори назвали "визначальними": перемога поплічників Кремля може різко розвернути курс країни у поганий для Молдови бік.
Проросійські сили намагаються зірвати голосування прихильників проєвропейської партії. Зокрема закордонні дільниці для голосування почали фейково "мінувати" - діаспора може переломити ситуацію та віддати багато голосів за "Дію та солідарність".
Детальніше про те, як партія президента Молдови Майї Санду намагається утримати проєвропейський курс, а РФ взяти реванш - читайте в матеріалі РБК-Україна.