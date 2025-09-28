Вибори в Молдові визнали такими, що відбулися: але Додон вже готує протести

У Молдові на парламентських виборах явка виборців значно перевищила 33,33%. Це дозволяє визнати вибори такими, що відбулися. Тим часом прокремлівська "опозиція" вже анонсувала протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії Молдови та молдовське видання Newsmaker .

Станом на 18:45 за Кишиневом голос на парламентських виборах віддали понад 1,44 мільйона виборців, або 47,8%. Це значно перевищує мінімально необхідний поріг для визнання виборів.

Тим часом лідер прокремлівської "Партії соціалістів" та один з лідерів спонсорованого Кремлем "Патріотичного блоку", експрезидент Молдови Ігор Додон вже заявив пресі, що проросійська "опозиція" нібито "переможе" на парламентських виборах.

При цьому Додон анонсував "мирний протест" 29 вересня - заявивши, що "треба захистити перемогу". Так званий "мирний протест" запланований проросійськими силами на 12:00 29 вересня.

"Ми маємо бути готовими завтра захищати нашу перемогу. Те, що опозиція переможе на цих виборах вже очевидно", - заявив Додон.