Выборы в Молдове признали состоявшимися: но Додон уже готовит протесты

В Молдове на парламентских выборах явка избирателей значительно превысила 33,33%. Это позволяет признать выборы состоявшимися. Между тем прокремлевская "оппозиция" уже анонсировала протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Молдовы и молдавское издание Newsmaker .

По состоянию на 18:45 по Кишиневу голос на парламентских выборах отдали более 1,44 миллиона избирателей, или 47,8%. Это значительно превышает минимально необходимый порог для признания выборов.

Между тем лидер прокремлевской "Партии социалистов" и один из лидеров спонсируемого Кремлем "Патриотического блока", экс-президент Молдовы Игорь Додон уже заявил прессе, что пророссийская "оппозиция" якобы "победит" на парламентских выборах.

При этом Додон анонсировал "мирный протест" 29 сентября - заявив, что "надо защитить победу". Так называемый "мирный протест" запланирован пророссийскими силами на 12:00 29 сентября.

"Мы должны быть готовыми завтра защищать нашу победу. То, что оппозиция победит на этих выборах уже очевидно", - заявил Додон.