Вибори в Молдові: ЦВК обробила 99% протоколів, лідирує партія Санду
Цієї неділі у Молдові відбулись парламентські вибори. Станом на ранок понеділка, 29 вересня, Центральна виборча комісія підрахувала 99% бюлетенів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЦВК Молдови.
Наразі відомо, що ЦВК опрацювала 99,65% протоколів, це близько 1,5 млн бюлетенів. Згідно з попередніми підрахунками, до майбутнього парламенту проходять два виборчі блоки і три партії.
Станом на 08:30 за київським часом відомо, що лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS - ред.) з результатом 49,93% голосів. На другому місці - Патріотичний блок, за який проголосували 24,32% виборців.
Блок "Альтернатива" отримав 8% голосів. Крім нього, до парламенту можуть пройти "Наша партія" з результатом 6% і партія "Демократія вдома - набрала 5,64%.
Решта формувань, згідно з попередніми даними, не проходять до парламенту. Явка на парламентських виборах склала 52%.
Вибори в Молдові
До парламенту Молдови обирають 101 депутата, а вибори 28 вересня пройшли вже за новим Електоральним кодексом. У країні відкрили близько 2000 виборчих дільниць, ще близько 300 працювали за кордоном.
Водночас Росія намагається впливати на результати, просуваючи підконтрольні Кремлю політичні сили. Зокрема, була маса повідомлень про нібито мінування закордонних дільниць для голосування. Але у МЗС Молдови повідомили, що країна підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, щоб виборчий процес не постраждав.
Сама ж Санду раніше заявила, що якщо Молдова буде під контролем Росії, тоді країна стане плацдармом для вторгнення російських військ в Одеську область України.
Президент України Володимир Зеленський попередив, що якщо до парламенту Молдови пройдуть проросійські сили, можуть бути ризики для всіх.