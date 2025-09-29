Выборы в Молдове: ЦИК обработала 99% протоколов, лидирует партия Санду

В это воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы. По состоянию на утро понедельника, 29 сентября, Центральная избирательная комиссия подсчитала 99% бюллетеней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЦИК Молдовы.

Известно, что ЦИК обработала 99,65% протоколов, это около 1,5 млн бюллетеней. Согласно предварительным подсчетам, в будущий парламент проходят два избирательных блока и три партии.



По состоянию на 08:30 по киевскому времени известно, что лидирует партия "Действие и солидарность" (PAS - ред.) с результатом 49,93% голосов. На втором месте - Патриотический блок, за который проголосовали 24,32% избирателей.

Блок "Альтернатива" получил 8% голосов. Кроме него, в парламент могут пройти "Наша партия" с результатом 6% и партия "Демократия дома - набрала 5,64%.

Остальные формирования, согласно предварительным данным, не проходят в парламент. Явка на парламентских выборах составила 52%.

