Вибори в Молдові: за кордоном масово "мінують" дільниці для голосування

У неділю, 28 вересня, у Молдові відбуваються парламентські вибори. Водночас з'явилися повідомлення, що низку закордонних дільниць для голосування нібито "замінували".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ Молдови.
"Попередження про замінування почалися саме так, як і попереджала влада раніше, що це станеться в рамках втручання Російської Федерації у виборчий процес у Республіці Молдова", - ідеться в публікації.
У міністерстві зазначили, що влада Молдови підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими країнами, щоб "не постраждав виборчий процес".
"Камери спостереження за виборами, розташовані на виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишилися цілими до відновлення голосування", - пише МЗС Молдови.
Також відомство закликало всіх громадян країни прислухатися до рекомендацій влади, офіційної інформації та продовжити чесне голосування.
Нагадаємо, що на сьогоднішніх виборах в Молдові основна конкуренція очікується між правлячою партією "Дія і солідарність" (PAS) і Патріотичним блоком, до якого увійшли соціалісти, комуністи, а також партії "Серце Молдови" і "Майбутнє Молдови".
Напередодні президент Молдови Майя Санду заявляла, що Росія спробує вплинути на результат парламентських виборів у країні.
Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський попередив, що Санду ставиться з повагою до України, але якщо до парламенту пройдуть проросійські сили, тоді виникнуть ризики для всіх країн регіону. Він також підтверджував, що РФ хоче впливати на Кишинів.
