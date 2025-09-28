Вибори в Молдові: за кордоном масово "мінують" дільниці для голосування

"Попередження про замінування почалися саме так, як і попереджала влада раніше, що це станеться в рамках втручання Російської Федерації у виборчий процес у Республіці Молдова", - ідеться в публікації.

У міністерстві зазначили, що влада Молдови підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими країнами, щоб "не постраждав виборчий процес".

"Камери спостереження за виборами, розташовані на виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишилися цілими до відновлення голосування", - пише МЗС Молдови.

Також відомство закликало всіх громадян країни прислухатися до рекомендацій влади, офіційної інформації та продовжити чесне голосування.