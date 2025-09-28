Выборы в Молдове: за границей массово "минируют" участки для голосования

"Предупреждения о минировании начались именно так, как и предупреждали власти ранее, что это произойдет в рамках вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Республике Молдова", - сказано в публикации.

В министерстве отметили, что власти Молдовы подготовились к такому сценарию и сотрудничают с другими странами, чтобы "не пострадал избирательный процесс".

"Камеры наблюдения за выборами, расположенные на избирательных участках, функционируют и следят за избирательными инструментами, чтобы они остались целыми до возобновления голосования", - пишет МИД Молдовы.

Также ведомство призвало всех граждан страны прислушаться к рекомендациям властей, официальной информации и продолжить честное голосование.