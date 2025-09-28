Выборы в Молдове: за границей массово "минируют" участки для голосования
В воскресенье, 28 сентября, в Молдове проходят парламентские выборы. В то же время появились сообщения, что ряд зарубежных участков для голосования якобы "заминировали".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел Молдовы.
"Предупреждения о минировании начались именно так, как и предупреждали власти ранее, что это произойдет в рамках вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Республике Молдова", - сказано в публикации.
В министерстве отметили, что власти Молдовы подготовились к такому сценарию и сотрудничают с другими странами, чтобы "не пострадал избирательный процесс".
"Камеры наблюдения за выборами, расположенные на избирательных участках, функционируют и следят за избирательными инструментами, чтобы они остались целыми до возобновления голосования", - пишет МИД Молдовы.
Также ведомство призвало всех граждан страны прислушаться к рекомендациям властей, официальной информации и продолжить честное голосование.
Выборы в Молдове
Напомним, что на сегодняшних выборах в Молдове основная конкуренция ожидается между правящей партией "Действие и солидарность" (PAS) и Патриотическим блоком, в который вошли социалисты, коммунисты, а также партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
Накануне президент Молдовы Майя Санду заявляла, что Россия попытается повлиять на результат парламентских выборов в стране.
Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Санду относится с уважением к Украине, но если в парламент пройдут пророссийские силы, тогда возникнут риски для всех стран региона. Он также подтверждал, что РФ хочет влиять на Кишинев.
Подробнее о том, как партия Санду пытается удержать проевропейский курс, а РФ взять реванш - читайте в материале РБК-Украина.