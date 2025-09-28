ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Выборы в Молдове: за границей массово "минируют" участки для голосования

Воскресенье 28 сентября 2025 17:19
UA EN RU
Выборы в Молдове: за границей массово "минируют" участки для голосования Фото: власти страны готовились к такому сценарию (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове проходят парламентские выборы. В то же время появились сообщения, что ряд зарубежных участков для голосования якобы "заминировали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел Молдовы.

"Предупреждения о минировании начались именно так, как и предупреждали власти ранее, что это произойдет в рамках вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Республике Молдова", - сказано в публикации.

В министерстве отметили, что власти Молдовы подготовились к такому сценарию и сотрудничают с другими странами, чтобы "не пострадал избирательный процесс".

"Камеры наблюдения за выборами, расположенные на избирательных участках, функционируют и следят за избирательными инструментами, чтобы они остались целыми до возобновления голосования", - пишет МИД Молдовы.

Также ведомство призвало всех граждан страны прислушаться к рекомендациям властей, официальной информации и продолжить честное голосование.

Выборы в Молдове

Напомним, что на сегодняшних выборах в Молдове основная конкуренция ожидается между правящей партией "Действие и солидарность" (PAS) и Патриотическим блоком, в который вошли социалисты, коммунисты, а также партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

Накануне президент Молдовы Майя Санду заявляла, что Россия попытается повлиять на результат парламентских выборов в стране.

Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Санду относится с уважением к Украине, но если в парламент пройдут пророссийские силы, тогда возникнут риски для всех стран региона. Он также подтверждал, что РФ хочет влиять на Кишинев.

Подробнее о том, как партия Санду пытается удержать проевропейский курс, а РФ взять реванш - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова
Новости
Массированная атака РФ на Украину: более 70 раненых, в Киеве погибли медсестра и пациент
Массированная атака РФ на Украину: более 70 раненых, в Киеве погибли медсестра и пациент
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"