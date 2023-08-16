"Вибивали" гроші з військового та погрожували дружині. СБУ викрила банду рекетирів

В Житомирській області викрили банду рекетирів, які "вибивали" гроші з військового ЗСУ та погрожували його вагітній дружині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як пише пресслужба, злочинці щодня "вибивали" з людей великі суми коштів під вигаданими приводами або ж через, наприклад, штучно спровоковані конфліктні ситуації. У разі відмови платити "данину" рекетири викрадали жертв й відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті Коростишів.

"У застінках рекетири застосовували до потерпілих особливо жорстокі тортури. Також перевіряється інформація про зґвалтування фігурантами декількох жінок", - пише пресслужба.

Фото: "Вибивали" гроші з військового та погрожували дружині. СБУ викрило банду рекетирів (gp.gov.ua)

Задокументовано факт вимагання 190 тисяч гривень з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Злочинці погрожували військовому покалічити, а потім вбити його вагітну дружину, якщо він не передасть їм всю суму грошей.

"У результаті спецоперації Служба безпеки затримала двох лідерів і шістьох активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого. За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє місцевих кримінальників. До банди вони залучили своїх знайомих, які раніше вже притягувались до відповідальності за особливо тяжкі злочини", - пише СБУ.

Під час обшуків було виявлено:

велику суму готівки, одержану злочинним шляхом;

незареєстровані бойові засоби ураження;

кастети, бейсбольні бити та різноманітну холодну зброю;

списки потерпілих;

банківські картки та мобільні телефони.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу, затриманим загрожує до 12 років в'язниці.

Фото: "Вибивали" гроші з військового та погрожували дружині. СБУ викрило банду рекетирів (gp.gov.ua