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Заперечували існування України. СБУ викрила двох посадовиць обленерго

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Середа 16 серпня 2023 14:54
Заперечували існування України. СБУ викрила двох посадовиць обленерго Фото: Заперечували існування України. СБУ викрила двох посадовиць обленерго (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Миколаєві викрито двох посадовиць обленерго, які чекали на окупацію області й заперечували існування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Затриманими виявились очільниця одного з підрозділів АТ "Миколаі‌вобленерго" та її заступниця. Під час розмови з колегами й підлеглими вони заперечували існування України як держави й висловлювали сподівання на захоплення всієї території країни.

"Також посадовиці виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським загарбникам. Крім того, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини, і навіть робили власні прогнози щодо "термінів" захоплення українських територій", - додає СБУ.

Фото: Заперечували існування України. СБУ викрила двох посадовиць обленерго (t.me/SBUkr)

Затриманим було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в СБУ викрила "крота", який хотів вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ, щоб "зливати" позиції ворогу.

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