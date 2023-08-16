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"Выбивали" деньги из военного и угрожали жене. СБУ разоблачила банду рэкетиров

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Среда 16 августа 2023 17:31
"Выбивали" деньги из военного и угрожали жене. СБУ разоблачила банду рэкетиров Фото: "Выбивали" деньги из военного и угрожали жене. СБУ разоблачила банду рэкетиров (gp.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Житомирской области разоблачили банду рэкетиров, которые "выбивали" деньги из военного ВСУ и угрожали его беременной жене.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как пишет пресс-служба, преступники ежедневно "выбивали" из людей крупные суммы средств под вымышленными предлогами или же через, например, искусственно спровоцированные конфликтные ситуации. В случае отказа платить "дань" рэкетиры похищали жертв и отвозили их в специально оборудованные застенки в городе Коростышев.

"В застенках рэкетиры применяли к потерпевшим особо жестокие пытки. Также проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин", - пишет пресс-служба.

Фото: "Выбивали" деньги из военного и угрожали жене. СБУ разоблачило банду рэкетиров (gp.gov.ua)

Задокументирован факт вымогательства 190 тысяч гривен с военнослужащего одной из боевых бригад, которая выполняет задачи на передовой. Преступники угрожали военному покалечить, а затем убить его беременную жену, если он не передаст им всю сумму денег.

"В результате спецоперации Служба безопасности задержала двух лидеров и шестерых активных участников банды на попытке передачи им части денег от потерпевшего. По данным следствия, преступную группировку организовали двое местных уголовников. В банду они привлекли своих знакомых, которые ранее уже привлекались к ответственности за особо тяжкие преступления", - пишет СБУ.

Во время обысков было обнаружено:

  • крупную сумму наличных денег, полученную преступным путем;
  • незарегистрированные боевые средства поражения;
  • кастеты, бейсбольные биты и разнообразное холодное оружие;
  • списки потерпевших;
  • банковские карты и мобильные телефоны.

Согласно ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса, задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: "Выбивали" деньги из военного и угрожали жене. СБУ разоблачило банду рэкетиров (gp.gov.ua

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем разоблачило двух должностных лиц облэнерго, которые ждали оккупации области и отрицали существование Украины.

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Служба безопасности Украины
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