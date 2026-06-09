Выбиваем кирпичик за кирпичиком: Каллас сказала, сколько Кремль потерял от санкций ЕС
Европейский Союз готовит новые санкции против 80 российских организаций и лиц, которые поддерживают войну против Украины. Новые ограничения должны усилить финансовое давление на агрессора и увеличить его экономические потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас сообщила о расширении санкционного списка ЕС против российского ВПК и пропагандистов. По ее данным, убытки агрессора уже достигли 1,5 триллиона долларов.
Но Брюссель не будет останавливаться и планирует существенно расширить перечень субъектов, которые попадут под удар. Такое заявление Каллас сделала на Кипре после неформальной встречи министров обороны стран блока.
Новые ограничения будут касаться таких категорий:
- предприятия российского военно-промышленного комплекса;
- лица, ответственные за нарушение прав человека;
- кремлевские пропагандисты.
По словам Каллас, санкции работают, ведь Путин теряет деньги, людей и импульс. Именно поэтому Россия усиливает свои нападения на украинских мирных жителей.
"Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы военной экономики России", - подчеркнула руководительница евродипломатии.
Количество подсанкционных объектов постоянно растет. Еще в марте блок расширил ограничения на 2600 физических и юридических лиц. Политика Брюсселя остается неизменной: активы замораживают, а финансирование военной машины перекрывают.
Финансирование оружия для ВСУ и новые подходы
На встрече министров обсудили и судьбу фонда в 6,6 миллиарда евро. Эти деньги предназначены для военной помощи Украине. Ранее их использовали только для компенсации странам расходов на уже переданное оружие, но теперь Каллас предлагает использовать эти средства для:
- финансирования совместных закупок нового оружия для ВСУ;
- прямой военной помощи от Европейского Союза.
ЕС пытается действовать самостоятельно, ведь это становится критически важным на фоне ослабления позиции Соединенных Штатов. Европа стремится обеспечить стабильную поддержку Киева и не позволить Москве восстановить военное преимущество, заявила Каллас.
Что еще известно о санкциях против РФ
ЕС сейчас спешит принять новый 21-й пакет санкций против России. Он ударит по нефтяным компаниям и "теневому флоту".
Еще в апреле Евросоюз утвердил 20-й пакет антироссийских санкций, который стал самым масштабным за последние два года. Ограничения касаются энергетики, ВПК и финансового сектора.
Также стало известно, что Европа ввела новые санкции против должностных лиц и организаций России, которые причастны к депортации украинских детей и их дальнейшей идеологической обработки.