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Вибиває козирі з рук. Експерт пояснив зміну поведінки Трампа щодо Росії

Україна, Четвер 19 червня 2025 17:53
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Вибиває козирі з рук. Експерт пояснив зміну поведінки Трампа щодо Росії Фото: американський президент Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник

США уникають контактів із Кремлем, а президент Дональд Трамп, попри очікування Москви, вже не демонструє готовності до діалогу.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політтехнолог Тарас Загородній.

Говорячи про те, що США можуть завдати удару по Ірану, експерт звернув увагу, що все це вибиває козирі в руках Росії.

"Бачите, як Трамп вже з Росією почав говорити? Тим більше треба не на слова, а на дії дивитися", - наголосив політтехнолог.

Він зокрема зауважив, що спеціальний представник США Стів Віткофф давно не відвідував Москву. Що на думку експерта, вказує, що представникам США нема про що говорити з Кремлем.

"Далі. Нещодавно росіяни скаржилися, що американці відмовились від зустрічі з ними навіть з таких дрібних питань, як розмову про дипломатичну місію, ну і все, що люблять робити росіяни, втягувати в їх розмови, щоб потім тишком-нишком щось інше вирішити, якісь інші питання. Нічого не виходить", - зазначив він.

Крім того, Загородній розповів і те, що на американського президента зсередини тиснуть республіканці.

"Тому що для свого електорату він виглядає не потужним гравцем. І це тут головне для нього. Я бачив рознос голови Пентагона в Конгресі, як над ним знущалися. Ну, демократи само собою, у них робота така. І як його там шпиняли й республіканці свої. Тому час працює все одно на Україну. В американців немає ніякого вибору, окрім як демонструвати силу", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що в коментарі РБК-Україна Загородній також розповів, чи вступлять США у війну з Іраном на боці Ізраїлю.

Трамп змінив риторику щодо Путіна

Вчора ми повідомляли, що Трамп навіть порадив російському диктатору Володимиру Путіну для початку завершити війну, яку почала Росія в Україні, а лиш після цього говорити про посередництво щодо конфлікту на Близькому Сході.

Зауважимо, що раніше Трамп навпаки виступав за посередництво Путіна у конфлікті Ізраїлю та Ірану.

Тим часом політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна пояснив, що Путін фактично "опинився на розтяжці" намагаючись утримати баланс між США та Іраном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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