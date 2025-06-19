Чи вступлять США у війну з Іраном на боці Ізраїлю: думка експерта

США рано чи пізно вступлять у війну з Іраном на боці Ізраїлю, оскільки Білому дому потрібно продемонструвати свою силу. Іран, який вже значно послаблений ударами ізраїльської армії, чудово підходить на роль "хлопчика для биття".

Політолог нагадав, що Ізраїль веде війну за підтримки Сполучених Штатів. Тому говорити про те, що США не знають, що робить ізраїльський уряд та що робить ізраїльська армія, не варто.

"Все це чітко сплановано. Американці подивилися, Ізраїль зробив "брудну роботу". Значить, системи ППО вибиті, ну саме час підключатися. Я думаю, що удар буде. Тому що американцям силу треба показувати", - пояснив він.



На думку Загороднього, американці ударами по Ірану хочуть показати суперникам - КНДР, Китаю, Росії - свою силу. Тобто, що у Вашингтона все працює, все літає, бомби є, воля використати їх теж у наявності. Тим більше, що реальних ризиків для американської армії немає.

"Не треба ж проводити наземну операцію. Все, як люблять американці. Красиво, зйомочки, авіаносці рухаються, злітають ракети, ворог падає і все. Тому я думаю, що все ж таки вони це зроблять, продемонструють силу", - додав політолог.

Що думає Трамп?

Загородній вважає, що Трампу теж буде цікаво випробувати сили американської армії на Ірані. Коли він говорить, що буде воювати з Іраном, або не буде воювати з Іраном - це лише переговорна тактика, спрямована на те, щоб змусити Іран нервувати.

"В американців є такий гарний термін "створення ситуації стратегічної невизначеності". Те саме робили всі президенти США, тільки вони не так прямо це говорили. І тому сиди, думай, ви біжите до нас здаватися, чи не біжите до нас здаватися? Якщо ні, ну так значить буде по-іншому. Вам сказали, що у вас ядерної бомби не буде, значить не буде", - відзначив політолог.

Чи підтримають дії США союзники?

Окрім Ізраїлю, дії американців точно підтримають союзні держави, та й інші регіональні лідери. Так, на словах, можливо, вони будуть проти, але важливіші реальні дії.

Шиїтський Іран, пояснив Загородній, став джерелом нестабільності для всіх сусідів. До того ж у Саудівської Аравії та у Туреччини з Іраном власні рахунки, які саме час звести.

"Тому я думаю, що Ізраїль буде іти до кінця. Тому що в них є шанс поміняти режим аятол", - резюмував політолог.