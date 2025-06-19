Выбивает козыри из рук. Эксперт объяснил изменение поведения Трампа в отношении России

США избегают контактов с Кремлем, а президент Дональд Трамп, несмотря на ожидания Москвы, уже не демонстрирует готовности к диалогу.

Говоря о том, что США могут нанести удар по Ирану, эксперт обратил внимание, что все это выбивает козыри в руках России.

"Видите, как Трамп уже с Россией начал говорить? Тем более надо не на слова, а на действия смотреть", - подчеркнул политтехнолог.

Он в частности отметил, что специальный представитель США Стив Уиткофф давно не посещал Москву. Что по мнению эксперта, указывает, что представителям США не о чем говорить с Кремлем.

"Далее. Недавно россияне жаловались, что американцы отказались от встречи с ними даже по таким мелким вопросам, как разговор о дипломатической миссии, ну и все, что любят делать россияне, втягивать в их разговоры, чтобы потом втихаря что-то другое решить, какие-то другие вопросы. Ничего не получается", - отметил он.

Кроме того, Загородний рассказал и то, что на американского президента изнутри давят республиканцы.

"Потому что для своего электората он выглядит не мощным игроком. И это здесь главное для него. Я видел разнос главы Пентагона в Конгрессе, как над ним издевались. Ну, демократы само собой, у них работа такая. И как его там шпионили и республиканцы свои. Поэтому время работает все равно на Украину. У американцев нет никакого выбора, кроме как демонстрировать силу", - подытожил эксперт.