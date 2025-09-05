Вибір студентів: які університети увійшли в топ-3 в Україні

Які виші України входять до трійки лідерів

Згідно з інформацією експерта, сьогодні трійка найпопулярніших серед студентів вишів виглядає так:

Національний університет "Львівська Політехніка";

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Шаров зауважив, що раніше трійку лідерів "розбавляли" харківські вищі навчальні заклади. Однак зараз, виходячи із безпекових міркувань, абітурієнти почали обирати їх рідше.

Фахівець нагадав також, що реформа вищої освіти (визначена Стратегією вищої освіти на період до 2032 року), "орієнтована на те, щоб вища освіта зробила свій внесок у забезпечення повної євроінтеграції України".

"Ці задачі залишаються актуальними досі. До них додались завдання, пов'язані з війною, відновленням та розвитком оборонних технологій", - повідомив Шаров.

Насамкінець він зауважив, що цього року в Україні - на 5% менше першокурсників, ніж було минулого.

"По ключових цифрах зарахованих як на бюджет, так і на контракт - маємо показник -5% відносно минулого року", - визнав спеціаліст.

Водночас Шаров зауважив, що хоча основні етапи вступної кампанії вже завершились, додаткові процедури - ще продовжуються.

Тому остаточні цифри щодо кількості цьогорічних вступників стануть відомі у другій декаді жовтня.