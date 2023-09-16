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Ви виграли приз! В МВС розповіли, як вберегтися від шахраїв

Субота 16 вересня 2023 20:06
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Ви виграли приз! В МВС розповіли, як вберегтися від шахраїв Ілюстративне фото: в МВС розповіли, як вберегтися від шахраїв (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Шахраї можуть виманювати гроші в людей, обіцяючи їм дорогі подарунки за нібито виграш у фейкових розіграшах.

Як вберегти себе від шахраїв - розповідає РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як діють зловмисники?

  • Телефонують або надсилають SMS-повідомлення.
  • Повідомляють, що ви виграли "цінний приз".
  • Просять сплатити так званий "податок" чи надати свої персональні дані.

Після цього шахраї отримують кошти та, звісно, не надсилають ніяких "подарунків" своїм жертвам.

Як вберегти себе?

  • Згадайте, чи брали ви участь в акціях, конкурсах.
  • Не перераховуйте кошти незнайомцям.
  • Дізнайтесь у представників офіційні умови акції, поцікавтесь назвою та сайтом компанії, що проводила акцію.
  • Повідомте про подію у поліцію.

Шахрайські схеми

Шахраї в Україні вигадали нову схему обману людей. Вони ходять по квартирах та будинках, видають себе за держслужбовців та пропонують "допомогу" в отриманні коштів за програмою "єВідновлення".

Ще одним методів шахрайства є присвоєння фінансового номера людям, які не мають до нього відношення. Зловмисники роблять це шляхом дистанційної заміни SIM-карт. РБК-Україна розповідає, як убезпечити свій фінансовий номер від шахраїв.

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